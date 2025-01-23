Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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"Результаты узнают". Европа и Зеленский не будут участвовать в переговорах по Украине

"Результаты узнают". Европа и Зеленский не будут участвовать в переговорах по Украине

Страны Запада и Владимир Зеленский не будут принимать участие в мирных переговорах по Украине, предположил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо».

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Комментарии
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Evgenija Palette
Ну, что, ЗАЩИТНИК ВСЕГО МИРА ОТ &quot;РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ&quot;, ПОНЯЛ ТЕПЕРЬ, КТО ТЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ТАКОЙ?... ТЕБЕ ВПОРУ САМОМУ СЕБЯ БЫ ЗАЩИТИТЬ... ( если удастся)...
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