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Крымская газета

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В Кировском районе мужчина получил условный срок за метание тротуарной плитки в лицо обидчика

В Кировском районе мужчина получил условный срок за метание тротуарной плитки в лицо обидчика

В Кировском районе мужчина осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью соседа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

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