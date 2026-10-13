🔥С наступлением отопительного сезона, позаботьтесь о своевременной оплате за газ (до 15-го числа)! 👉Объясняем почему: 🛠 Гарантия, что газ не отключат.
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