Жительница Воронежа выиграла миллион рублей в лотерею и погасила ипотеку.Ираида Богачёва из Воронежа стала победительницей лотереи и выиграла миллион рублей — на эти деньги женщина закрыла ипотечный кредит за квартиру.
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