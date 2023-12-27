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Украинские ракеты на БПК «Новочеркасск» навели феодосийские ждуны

Украинские ракеты на БПК «Новочеркасск» навели феодосийские ждуны

Целые поколения крымчан воспитаны бандеровскими учителями и священниками Илья Сергеев На фото: обстановка в Феодосии (Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС) Крупнейший город Восточного Крыма пытается преодолеть беду.

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Комментарии
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ВС
Василий Садайло
Не трогайте Собчак, она выше закона она крестница.
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