«Астрводоканал» сегодня отключит холодную воду в Трусовском районе

До субботы. МУП напоминает, что в связи с подключением дюкерных переходов к действующим сетям водоснабжения, а также для проведения профилактических работ на очистных сооружениях водопровода, сегодня, 6 октября, с 21:00 до 14:00 7 октября будет произведена полная остановка правобережных очистных сооружений водопровода №2 с прекращением подачи холодной воды потребителям Трусовского района (от 6-го микрорайона до Тинаки-2).