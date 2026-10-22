Дом – это место, где мы чувствуем себя уютно и комфортно. Мы стараемся содержать жилье в чистоте, регулярно делаем уборку и выносим мусор.
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