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Российская теннисистка Диана Шнайдер не планирует менять спортивное гражданство

Российская теннисистка Диана Шнайдер не планирует менять спортивное гражданство

Российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась мнением относительно потенциальной смены спортивного гражданства на американское.

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