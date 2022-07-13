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Годро подписал 7-летний контракт с «Коламбусом» с зарплатой 9,75 млн долларов в год

«Коламбус» подписал форварда Джонни Годро на 7 лет и 66,5 миллиона долларов. Средняя зарплата 28-летнего хоккеиста (кэпхит) составит около 9,5 миллиона долларов.

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