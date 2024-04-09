«Послужит серьёзным ударом»: стало известно, как повлияют слухи об изменах Петра Чернышева на состояние Заворотнюк

Имя Петра Чернышева неразрывно связано с именем Анастасии Заворотнюк уже больше 15 лет. Учитывая события, произошедшие со здоровьем звездной няни, публика никак не отпускает своего бдительного взгляда от фигуриста.
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