Захарова призвала США усилить охрану нефтяных объектов из-за угроз Байдена

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обратилась к США с призывом об усилении охраны нефтяных объектов в связи с угрозами американского президента Джо Байдена.
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