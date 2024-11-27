«Слуга двух господ». Легендарную комедию покажут на сцене театра молодежи

Приморский краевой театр молодежи не перестает удивлять. Очередная премьера состоится уже на этой неделе: вниманию зрителя будет представлена фантазия на тему комедии дель арте «Слуга двух господ» (16+) по одноименной пьесе Карло Гольдони.