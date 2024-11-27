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«Слуга двух господ». Легендарную комедию покажут на сцене театра молодежи

«Слуга двух господ». Легендарную комедию покажут на сцене театра молодежи

Приморский краевой театр молодежи не перестает удивлять. Очередная премьера состоится уже на этой неделе: вниманию зрителя будет представлена фантазия на тему комедии дель арте «Слуга двух господ» (16+) по одноименной пьесе Карло Гольдони.

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