Застройщиков хотят обязать следовать рекламным обещаниям

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает изменения в Гражданском кодексе. Цель изменений — обязать застройщиков выполнять обещания, указанные в рекламных буклетах, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на главу фракции «Новые люди» Алексея Нечаева.
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