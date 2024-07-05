Россия уничтожила более 550 украинских самолетов: главное за сутки

МОСКВА, 5 июля, ФедералПресс. С начала военных действий ВС РФ уничтожили более 550 украинских самолетов, лейбористы одержали победу на парламентских выборах в Великобритании, президент США Джо Байден назвал себя чернокожей женщиной.
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