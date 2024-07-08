Венесуэла поддержит любой мирный план по украинскому конфликту, который одобрит Россия

Посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес заявил, что его страна поддержит любую мирную инициативу по урегулированию украинского конфликта, которую одобрит Россия, – сообщают во вторник, 9 июля, «Известия».
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