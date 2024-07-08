РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Китаю флот девать некуда, так заведите на рейд в Одессе.Китай призвал к м...
  • Игорь Овчаренко
    Ну и ,что в итоге?.Ну внесли и какой результат? С этой категорией нужно разбираться и выгонять из страны.Это как инфе...Актриса Троянова*...
  • Гарий Щерба
    Ещё одна  ФАШИЗМНГТОНСКАЯ ШЕСТЁРКА  РЕШИЛА ПОСТАВИТЬ  аж чуть ли  НЕ УЛЬТИМАТУМ РОССИИ , НОНСЕНС .....!!!Сеул призвал Моск...

Венесуэла поддержит любой мирный план по украинскому конфликту, который одобрит Россия

Венесуэла поддержит любой мирный план по украинскому конфликту, который одобрит Россия

Посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес заявил, что его страна поддержит любую мирную инициативу по урегулированию украинского конфликта, которую одобрит Россия, – сообщают во вторник, 9 июля, «Известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх