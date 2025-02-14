Эксперт объяснил значимость использования ИИ в здравоохранении

Global Look Press/Bulkin Sergey Искусственный интеллект (ИИ) становится неотъемлемой часть здравоохранения РФ, трансформируя традиционные подходы к диагностике и лечению болезней, подчеркнул председатель Совета директоров ГК "ДИАКОН" Андрей Варивода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии