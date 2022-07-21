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Товарищеские матчи. «Ливерпуль» в гостях у «Лейпцига», «Байер» против «Удинезе»

Европейские клубы проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона. Товарищеские матчи Удинезе Италия – Байер Германия Дата проведения 21 июля, 19.

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