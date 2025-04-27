Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Мама, а что там дядя делает?»: ребенок удивился новой молельной комнате прямо на детской площадке в Москве. Скоро таких будет много

«Мама, а что там дядя делает?»: ребенок удивился новой молельной комнате прямо на детской площадке в Москве. Скоро таких будет много

Avia.pro - СМИ В Москве, городе, где каждый день рождаются новые идеи, появилась необычная новинка: молельные комнаты прямо на детских площадках.

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