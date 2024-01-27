Профессор Удаленкова рассказала, что помогло ей пережить блокаду Ленинграда

Сегодня страна отмечает 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В результате Ленинградско-Новгородской операции с 14 января по первое марта 44-го года советские войска нанесли тяжелое поражение группе немецких армий «Север» и отбросили ее на 200 километров.