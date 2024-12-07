Зачем Такер Карлсон приехал в Москву? Никаких тайн - по обе стороны океана

Накануне Такер Карлсон представил своё интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И если раньше можно было говорить о какой-то закулисе в свете его визита в Москву, то теперь нет никаких тайн - причём по обе стороны океана.
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