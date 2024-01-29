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В Минобороны отметили кратное увеличение объёмов производства снарядов «Краснополь»

В Минобороны отметили кратное увеличение объёмов производства снарядов «Краснополь»

Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, которое входит в структуры холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", в прошлом году кратно нарастило объемы выпуска корректируемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2".

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