В Минобороны отметили кратное увеличение объёмов производства снарядов «Краснополь»

Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, которое входит в структуры холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", в прошлом году кратно нарастило объемы выпуска корректируемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2".
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