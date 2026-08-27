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Монтаж заземления для газового котла — требования Мособлгаза к контуру и документам

Монтаж заземления для газового котла — требования Мособлгаза к контуру и документам

Монтаж заземления для газового котла — это не просто установка электрода в грунт возле дома. От правильного устройства контура зависит безопасность оборудования и соответствие требованиям при подключении газа.

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