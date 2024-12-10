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Маск одним символом выразил недоумение из-за слов Зеленского о Трампе и НАТО

Маск одним символом выразил недоумение из-за слов Зеленского о Трампе и НАТО

Американский миллиардер Илон Маск выразил недоумение по поводу слов президента Украины Владимира Зеленского о бессмысленности диалога с избранным американским лидером Дональдом Трампом по поводу вступления страны в НАТО.

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