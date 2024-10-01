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Почему маленькие соседи России опасны в большой войне

Почему маленькие соседи России опасны в большой войне

@ REUTERS/Ints Kalnins Tекст: Александр Тимохин «Превентивный удар по России» готова нанести Эстония.

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Комментарии
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Иван Петров
Когда начинается или уже идет война, то опасно всё.
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8 час.
СЗ
Светлана Зуева
А надо спросить самих резервистов,готовф ли они воевать за бездумные головы начальников? Не страшно погибнуть под своими ракетами,но этих клопов стоит наказать раз и навсегда,стерев их с лица земли!!!
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7 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
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7 час.

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