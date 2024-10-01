Почему маленькие соседи России опасны в большой войне

Когда начинается или уже идет война, то опасно всё.

СЗ

Светлана Зуева

А надо спросить самих резервистов,готовф ли они воевать за бездумные головы начальников? Не страшно погибнуть под своими ракетами,но этих клопов стоит наказать раз и навсегда,стерев их с лица земли!!!