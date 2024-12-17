«Переобувание» вице-премьера Кыргызстана и отказ от долларовых расчётов ﻿

Рустам МАСАЛИЕВ Похоже, «прозападный» замглавы кабмина Кыргызстана Эдиль Байсалов все-таки очнулся от англосаксонского дурмана и больше не зомбирован Вашингтоном, раз он умудряется во всеуслышание делать дерзкие заявления, игнорируя позицию США и их сателлитов.