ВС РФ продвинулись севернее дороги Т0504 и начали бои за Новую Полтавку

Российские войска продолжают продвижение к северо-востоку от Покровска. В результате успешных наступательных действий подавлена активность противника близ участка автомобильной дороги Т0504 северо-восточнее так называемой Малиновской развязки.
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