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Царьград

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В сентябре вступает в силу закон о криптовалютах. Что это значит для граждан и для компаний?

В сентябре вступает в силу закон о криптовалютах. Что это значит для граждан и для компаний?

С 1 сентября в России вступает в силу закон о криптовалютах, который позволяет государству регулировать торговлю "криптой".

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