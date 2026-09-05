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Аргументы и Факты

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Американские войска атаковали иранский танкер неподалеку от острова Харк

Американские войска атаковали иранский танкер неподалеку от острова Харк

По информации телеканала SNN, вооруженные силы Соединенных Штатов осуществили ракетную атаку на иранский нефтяной танкер в районе острова Харк, расположенного в Персидском заливе.

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