ФРГ выступает против изъятия активов РФ из-за возможных исков за преступления времен Второй мировой войны

Германия выступает против изъятия замороженных российских активов, опасаясь, что это может создать прецедент и стать причиной новых исков к Берлину за преступления времен Второй мировой войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую газету Wall Street Journal.
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