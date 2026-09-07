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Иркутск Сегодня

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Лавина накрыла группу туристов в России

Лавина сошла в горах в республике Кабардино-Балкария в России 6 сентября. Как сообщили в региональном управлении МЧС, это случилось в пять часов вечера в воскресенье в Безенгийском ущелье.

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