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Царьград

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Во Владимире 10–11 сентября до +26 градусов без осадков

Во Владимире 10–11 сентября до +26 градусов без осадков

Во Владимире ближайшие два дня ожидается сухая погода без осадков, сообщили синоптики. Температурный фон будет соответствовать началу календарной осени, но в дневные часы воздух прогреется до летних отметок.

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