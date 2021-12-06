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В Международный день волонтера участники отряда «Поиск пропавших детей - Магадан» провели акцию «Дорога домой»

В Международный день волонтера участники отряда «Поиск пропавших детей - Магадан» провели акцию «Дорога домой»

На Колыме в Международный день волонтеров представители региональной общественной организация «Отряд поиск пропавших детей - Магадан» провели акцию «Дорога домой».

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