Жалобы Путину летят тысячами: За электричество дерут 50 тысяч рублей

Алекс Сэм

Никто с майнингом серьёзно бороться не будет так как все кроме простых граждан имеют с этого маржу- энергосбытовые компании оплату за электричество пофигу с кого, власти и полиция-откаты. И вот теперь подставив все неизвестные в это уравнение становится ясно, что майнингу ни что в России не мешает.