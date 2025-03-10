Царьград Коллаж Царьграда Жалобы Путину летят тысячами: за электричество дерут 50 тысяч рублей.
Жалобы Путину летят тысячами: За электричество дерут 50 тысяч рублей
Комментарии
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Владимир Петрович
Кто не может платить за электричество в России - чемодан, вокзал... Абхазия!
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16 час.
Vladimir Lioubimcev
Ничего себе!!!!... Проверить бы наш подвал... 6-подъездный дом. Подвал постоянно вроде закрыт, но кто-то там шарахается...
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16 час.
Алекс Сэм
Никто с майнингом серьёзно бороться не будет так как все кроме простых граждан имеют с этого маржу- энергосбытовые компании оплату за электричество пофигу с кого, власти и полиция-откаты. И вот теперь подставив все неизвестные в это уравнение становится ясно, что майнингу ни что в России не мешает.
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15 час.
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