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Русская весна

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В разведке Пентагона рассказали о неожиданном «подарке» России от США

В разведке Пентагона рассказали о неожиданном «подарке» России от США

Эвакуация американских военных из Нигера приведет к тому, что американское снаряжение окажется в руках российских военных, предупредила экс-сотрудница ЦРУ и с Ребекка Коффлер в интервью Fox News.

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