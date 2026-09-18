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Победителям акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» нужно активировать код до 12 октября включительно

Победителям акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» нужно активировать код до 12 октября включительно

Участники электронного голосования на выборах депутатов Госдумы 18–20 сентября смогут выиграть баллы и призы акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва».

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