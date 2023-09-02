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Аль-Хазем – Аль-Наср: прогноз на матч 02.09.2023, чемпионат Саудовской Аравии

Аль-Хазем – Аль-Наср: прогноз на матч 02.09.2023, чемпионат Саудовской Аравии

В субботу, 2 сентября, в матче 5 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хазем» на своем поле сыграет с «Аль-Насром».

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