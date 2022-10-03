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Против Ксении Собчак могут возбудить уголовное за фейки о власти

Против Ксении Собчак могут возбудить уголовное за фейки о власти

Полиции Москвы отправила запрос о возбуждении уголовного дела против журналистки Ксении Собчак за клевету и распространение ложной информации о деятельности государственных органов, заявил представитель правоохранительных органов 3 октября ТАСС.

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