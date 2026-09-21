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ФСБ: житель Донецка задержан за подготовку теракта у избирательного участка

ФСБ: житель Донецка задержан за подготовку теракта у избирательного участка

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что российские спецслужбы задержали жителя Донецка, готовившего по заданию СБУ теракт возле избирательного участка при массовом скоплении людей в день голосования.

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