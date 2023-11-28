Деятельность сотрудника аппарата архангельского уполномоченного отмечена благодарностью

В рамках торжественного мероприятия, посвящённого 30-летию со дня образования Торгово-промышленной палаты Архангельской области, отмечена благодарностью за профессиональное содействие в проработке и формировании правовых позиций Шибаева Елена Михайловна, ведущий консультант – юрист аппарата уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей.