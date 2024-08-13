NEO Semiconductor представила 3D X-AI. Это память с собственным нейронным слоем

NEO Semiconductor представила прорывную память 3D X-AI с интегрированным нейронным слоемКомпания NEO Semiconductor, известная своими разработками в области 3D NAND и 3D DRAM технологий, анонсировала новый тип памяти 3D X-AI, предназначенный для замены традиционных HBM (High Bandwidth Memory) решений — она включает в себя собственный нейронный слой, позволяющий обрабатывать данные на скорости до 120 ТБ/с.