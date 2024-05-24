В Самарской области сотрудники полиции и общественники организовали для учеников подшефного класса экскурсию в конный взвод полиции

Сотрудники полиции и представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области организовали для ребят подшефного кадетского класса познавательное мероприятие.
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