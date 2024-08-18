В Канаде описали течение следующей пандемии

Новый «гипотетический вирус» может привести к массовым карантинам, дефициту продовольствия и кризису общественного здравоохранения, как при COVID-19, говорится в документе центра охраны труда и техники безопасности Канады, сообщил 17 августа сайт The Post Millenial.
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