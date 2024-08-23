Субботник с «изюминкой»: жителей Симферополя приглашают на экологический праздник

В эту субботу, в Симферополе состоится экологическое событие – «Не просто субботник». Который поможет не только сделать город чище и красивее, но и шанс встретиться с единомышленниками, провести время на свежем воздухе и зарядиться положительными эмоциями.
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