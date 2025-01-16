"Серьезный перегрев". Что ждет экономику России в 2025-м и куда вкладывать деньги

Эксперт спрогнозировал, что будет с зарплатами в России в 2025-году и вернутся ли "дешевые" кредиты Что будет с экономикой России в 2025-м году, сколько будет стоить доллар и как может отразиться на зарплатах в стране окончание СВО.
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