Норвегия указывает украинцам на двери – едьте на родину, там безопасно

Норвежское правительство признало еще несколько областей Украины безопасными — и проживающие там люди не смогут больше получить коллективную защиту в Норвегии, сообщает местный Директорат по делам иностранцев (UDI) на своем официальном сайте.
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