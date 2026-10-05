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В МИД России пояснили, почему Россия усилила удары по Украине

В МИД России пояснили, почему Россия усилила удары по Украине

Усиление ударов ВС РФ по военным объектам на Украине связано с намерением РФ максимально лишить Владимира Зеленского возможности эскалации и способности нанести ущерб российской экономике.

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