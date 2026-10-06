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Царьград

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Al Hadath: Аиша Каддафи возглавила опрос о будущем лидере Ливии

Al Hadath: Аиша Каддафи возглавила опрос о будущем лидере Ливии

Дочь Муаммара Каддафи, Аиша, заняла первое место в неофициальном опросе о будущем лидере Ливии, опередив ближайшего соперника на 30 тысяч голосов.

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