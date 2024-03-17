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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов набрал очки в 7-м матче подряд – 1+1 с «Сент-Луисом». У него 9+4 по ходу серии и 35+41 в 61 игре в сезоне

Капризов набрал очки в 7-м матче подряд – 1+1 с «Сент-Луисом». У него 9+4 по ходу серии и 35+41 в 61 игре в сезоне

Форвард «Миннесоты» помог команде перевести игру регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (2:3 Б) в овертайм.

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