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Дневной удар: Киев подвергся массированной ракетной атаке

Дневной удар: Киев подвергся массированной ракетной атаке

В Киеве днем прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, по украинской столице был нанесен массированный ракетный удар, в результате которого, как утверждают украинские источники, цели поразили около десяти ракет.

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