Для ликвидации подтоплений в Туле созданы дополнительные бригады

В связи с прогнозируемыми обильными осадками по поручению главы городской администрации Ильи Беспалова приняты превентивные меры - сформированы дополнительные бригады по устранению возможных мест подтоплений, введён особый режим работы, организовано постоянное взаимодействие с ЕДДС по выявлению и немедленной ликвидации проблемных ситуаций.
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