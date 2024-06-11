Для ликвидации подтоплений в Туле созданы дополнительные бригады

В связи с прогнозируемыми обильными осадками по поручению главы городской администрации Ильи Беспалова приняты превентивные меры - сформированы дополнительные бригады по устранению возможных мест подтоплений, введён особый режим работы, организовано постоянное взаимодействие с ЕДДС по выявлению и немедленной ликвидации проблемных ситуаций.